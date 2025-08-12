S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Linde eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 247,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Linde-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,045 Linde-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2025 auf 478,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.935,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,54 Prozent zugenommen.
Linde war somit zuletzt am Markt 225,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
