DAX24.296 -0,1%ESt505.447 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1683 +0,2%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Rentable Linde-Investition?

S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

19.08.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Linde eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
409,00 EUR -2,20 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 247,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Linde-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,045 Linde-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2025 auf 478,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.935,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,54 Prozent zugenommen.

Linde war somit zuletzt am Markt 225,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Linde plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Linde plc

DatumRatingAnalyst
08:21Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Linde OutperformBernstein Research
08.08.2025Linde OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Linde OutperformBernstein Research
08.08.2025Linde OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Linde NeutralUBS AG
26.05.2025Linde NeutralUBS AG
01.05.2025Linde NeutralUBS AG
12.03.2025Linde NeutralUBS AG
06.02.2025Linde NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2023Linde ReduceBaader Bank
19.01.2023Linde ReduceBaader Bank
27.10.2022Linde ReduceBaader Bank
25.10.2022Linde ReduceBaader Bank
18.10.2022Linde ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen