PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme
AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
BASF Aktie

42,65 EUR +0,43 EUR +1,02 %
STU
Marktkap. 37,72 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

DZ BANK

BASF Kaufen

15:56 Uhr
BASF Kaufen
BASF
42,65 EUR 0,43 EUR 1,02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach dem abgeschlossenen Verkauf des Lackgeschäfts auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern sei mit seiner Transformationsstrategie auf dem richtigen Weg, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
42,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:36 BASF Outperform Bernstein Research
10:11 BASF Hold Warburg Research
09:16 BASF Buy Deutsche Bank AG
08:31 BASF Outperform Bernstein Research
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktie unter die Lupe BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
finanzen.net BASF-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag
finanzen.net Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone
finanzen.net BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks BASF to Showcase VALERAS & New Additive Solutions at K 2025
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
