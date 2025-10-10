Zalando Aktie
Marktkap. 6,8 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
