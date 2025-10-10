BASF Aktie
Marktkap. 37,72 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern wegen des weiterhin schwierigen Konjunkturumfeldes. Derweil sei der Verkaufspreis für die Lacke-Sparte attraktiv./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,45 €
|Abst. Kursziel*:
-1,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,51%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
