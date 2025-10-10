DAX 24.366 +0,5%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1592 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.071 +1,3%
BASF Aktie

42,78 EUR +0,56 EUR +1,33 %
STU
Marktkap. 37,72 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

BASF
42,78 EUR 0,56 EUR 1,33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern wegen des weiterhin schwierigen Konjunkturumfeldes. Derweil sei der Verkaufspreis für die Lacke-Sparte attraktiv./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
-1,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,51%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

10:11 BASF Hold Warburg Research
09:16 BASF Buy Deutsche Bank AG
08:31 BASF Outperform Bernstein Research
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktienbewertung Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone
finanzen.net BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu
finanzen.net Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für BASF-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks BASF to Showcase VALERAS & New Additive Solutions at K 2025
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
