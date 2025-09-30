DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,82 +3,2%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie schießt zum Wochenstart nach oben Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie schießt zum Wochenstart nach oben
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
Sixt Aktie

Sixt Aktien-Sparplan
76,70 EUR -1,10 EUR -1,41 %
STU
Marktkap. 3,27 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

DZ BANK

Sixt SE St Kaufen

12:51 Uhr
Sixt SE St Kaufen
Sixt SE St.
76,70 EUR -1,10 EUR -1,41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Stammaktien von Sixt vor Zahlen für das dritte Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter sei auf Kurs zu den Jahreszielen, die er auch bestätigen dürfte, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der verhaltenen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und des schwächeren Verbrauchervertrauens in den USA habe er seine Schätzungen fu?r Sixt aber etwas gesenkt. Aufgrund der strategischen Aufstellung, der im historischen Vergleich niedrigen Aktienbewertung und des grundsätzlich intakten Geschäftsmodells bleibe es aber bei der Kaufempfehlung./rob/mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt Kaufen

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
76,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
76,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

