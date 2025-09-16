DAX23.703 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1739 +0,1%Öl67,26 -0,6%Gold3.836 +0,1%
Performance unter der Lupe

S&P 500-Papier Linde-Aktie: Wäre eine Investition in Linde von vor einem Jahr rentabel gewesen?

30.09.25 10:00 Uhr

Vor Jahren in Linde-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
403,60 EUR -1,40 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 30.09.2024 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Linde-Anteile bei 476,86 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,097 Linde-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2025 999,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 476,49 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,08 Prozent.

Alle Linde-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 222,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

