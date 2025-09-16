S&P 500-Papier Linde-Aktie: Wäre eine Investition in Linde von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Vor Jahren in Linde-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 30.09.2024 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Linde-Anteile bei 476,86 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,097 Linde-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2025 999,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 476,49 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,08 Prozent.
Alle Linde-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 222,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
