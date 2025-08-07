Linde Aktie
Marktkap. 189,61 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Arun Viswanathan passte am Freitag seine Schätzungen an kurzfristig schwächere Volumina und vorteilhaftere Währungseffekte an. Die Prognose des Industriegas-Herstellers für das dritte Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet. Aber die im Rahmen der Erwartungen liegende Prognose für das Gesamtjahr deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 576,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 472,79
|Abst. Kursziel*:
21,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 472,57
|Abst. Kursziel aktuell:
21,89%
|
Analyst Name:
Arun Viswanathan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 515,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|21.07.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
