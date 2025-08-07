DAX 24.163 -0,1%ESt50 5.348 +0,3%Top 10 Crypto 16,25 +2,7%Dow 44.158 +0,4%Nas 21.442 +0,9%Bitcoin 100.055 -0,6%Euro 1,1645 -0,2%Öl 66,46 +0,1%Gold 3.399 +0,1%
Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
405,60 EUR -1,40 EUR -0,34 %
STU
472,57 USD +0,21 USD +0,04 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 189,61 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

RBC Capital Markets

Linde Outperform

21:36 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
405,60 EUR -1,40 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Arun Viswanathan passte am Freitag seine Schätzungen an kurzfristig schwächere Volumina und vorteilhaftere Währungseffekte an. Die Prognose des Industriegas-Herstellers für das dritte Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet. Aber die im Rahmen der Erwartungen liegende Prognose für das Gesamtjahr deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 576,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 472,79		 Abst. Kursziel*:
21,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 472,57		 Abst. Kursziel aktuell:
21,89%
Analyst Name:
Arun Viswanathan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 515,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

05.08.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Linde Outperform Bernstein Research
01.08.25 Linde Outperform Bernstein Research
21.07.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

