Unilever Aktie
Marktkap. 130,83 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unilever schaffe 5 Prozent Wachstum in den USA und habe lediglich in Indien und Lateinamerika wirkliche Probleme, aber das reiche den Anlegern offenbar nicht, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wenn die Berichtssaison der Branche gelaufen sei, dürften sie es anders sehen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,85 £
|Abst. Kursziel*:
17,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,11 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research