DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,6%Nas23.668 +0,4%Bitcoin79.067 -0,9%Euro1,1692 +0,6%Öl62,65 +0,9%Gold4.233 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Nach US-Zinsentscheidung: So reagieren Euro und Dollar

10.12.25 21:14 Uhr
Nach Fed-Entscheidung: Euro gegenüber Dollar wenig bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nur leicht von der Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2603 CNY 0,0468 CNY 0,57%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8736 GBP -0,0007 GBP -0,07%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0975 HKD 0,0353 HKD 0,39%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,3215 JPY -0,0385 JPY -0,02%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1692 USD 0,0065 USD 0,55%
Charts|News

Zunächst stieg die Gemeinschaftswährung Euro auf das Tageshoch von 1,1680 US-Dollar. Anschließend gab der Euro die Gewinne aber teilweise wieder ab und notierte zuletzt mit 1,1660 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1634 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8595 Euro gekostet.

Die Fed senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hieß es von der Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Volkswirten hatte eine Zinssenkung erwartet.

"Die amerikanische Notenbank setzt ihren Fokus wie schon bei der Zinssenkung im Oktober auf die Stärkung des Arbeitsmarktes, der weiterhin Schwächetendenzen zeigt", schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Bei verhältnismäßig hoher Inflation und einem anfälligen Arbeitsmarkt werde die Entscheidungsfindung der Fed auch im Jahre 2026 einer Gratwanderung gleichen.p>NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Nomad_Soul / Shutterstock.com