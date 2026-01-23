Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

TON-Investition im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Engagement gewesen.

Am 23.01.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 5,132 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in TON investiert hat, hat nun 194,86 Toncoin im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 23.01.2026 gerechnet (1,530 USD), wäre die Investition nun 298,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 70,19 Prozent eingebüßt.

Am 18.12.2025 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,437 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 25.01.2025 bei 5,081 USD.

