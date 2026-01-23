Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

Rentables Hedera-Investment?

Vor Jahren in Hedera eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,3272 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30.559,55 HBAR im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 3.339,64 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,1093 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 66,60 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,3323 USD und wurde am 25.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net