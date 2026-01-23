DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.399 -0,3%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Rentables Hedera-Investment?

Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

24.01.26 19:43 Uhr
Vor Jahren in Hedera eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1079 USD -0,0014 USD -1,26%
Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,3272 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30.559,55 HBAR im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 3.339,64 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,1093 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 66,60 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,3323 USD und wurde am 25.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com