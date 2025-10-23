SAFRAN Aktie
Marktkap. 127,46 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran nach Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Die Franzosen hätten dank des wichtigen Triebwerksgeschäfts erneut positiv überrascht und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Adrien Rabier am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Kursreaktion sollte sich aber in Grenzen halten, nachdem die Aktien schon gut gelaufen und die Erwartungen nach den starken Zahlen von Konkurrent GE Aerospace vorab gestiegen seien./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
370,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
307,10 €
|Abst. Kursziel*:
20,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
312,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
330,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:41
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
