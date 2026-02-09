Höhere Ziele

Der französische Triebwerkhersteller SAFRAN verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren.

In diesem Jahr sollte das bereinigte operative Ergebnis bereits deutlich auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro zulegen, hieß es am Freitag vom Unternehmen in Paris. Vergangenes Jahr stieg das Ergebnis bereits um gut ein Viertel auf 5,2 Milliarden Euro. Die mittelfristigen Aussichten bis 2028 haben sich zudem gebessert, dann sollen es 7 bis 7,5 Milliarden Euro sein. Bisher stand eine Milliarde weniger im Plan von Unternehmenschef Olivier Andriès.

2026 geben weiter die sogenannten Leap-Triebwerke Schub, deren Auslieferungen um 15 Prozent anziehen dürften. Sie kommen bei der Boeing 737 Max und der Airbus-Modellfamilie (Airbus SE) A320neo zum Einsatz. Der Umsatz mit Ersatzteilen dürfte ebenfalls wachsen. So soll der Erlös insgesamt im niedrig zweistelligen bis mittleren Zehnerprozentbereich zulegen. Der freie Mittelzufluss wird wohl von 3,9 Milliarden auf 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro anschwellen.

Das mittlere jährliche Umsatzplus von 2024 bis 2028 erwartet SAFRAN nun bei rund zehn Prozent statt im hohen einstelligen Bereich. Das liegt vor allem am starken Ersatzteilgeschäft der zivilen Luftfahrt und dem Schwung bei Rüstungsaufträgen - insbesondere wegen neuer Bestellungen des französischen Kampfflugzeugs Rafale, das von Dassault Aviation (Dassault Aviation SA) gebaut und von SAFRAN-Triebwerken angetrieben wird.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn zog um 3,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro an. Die Dividende soll 3,35 Euro betragen nach 2,90 Euro ein Jahr zuvor.

JPMorgan lobt Ausblick

Die Aktien von SAFRAN dürften am Freitag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen wieder Kurs auf ihr Rekordhoch nehmen. Am Morgen stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs vom Vortag um rund dreieinhalb Prozent auf 317,90 Euro. Damit würde im Hauptgeschäft das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von knapp 330 Euro wieder näher rücken.

Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt und bei Experten gut an.

Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan sieht nun Luft nach oben für die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das laufende Jahr. Zudem dürften die Prognosen des Unternehmens für 2028 eher vorsichtig gewählt sein. Mit Blick auf die Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage stünden nun noch die Pläne des Unternehmens für Ausschüttungen an die Aktionäre und Aktienrückkäufe im Blick.

Die Aktie von SAFRAN gewinnt an der Börse in Paris zeitweise 5,63 Prozent auf 324,60 Euro.

PARIS (dpa-AFX)