Goldman Sachs Group Inc.

SAFRAN Buy

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 340 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Franzosen für 2025 an. Er liegt mit seinen bis 2028 erhöhten Prognosen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow leicht über dem Konsens./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

