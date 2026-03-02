DAX 23.788 -0,1%ESt50 5.759 -0,4%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,2285 -3,9%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.927 -0,2%Euro 1,1575 -0,3%Öl 86,99 +3,2%Gold 5.084 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
319,10 EUR +0,30 EUR +0,09 %
STU
288,45 CHF +3,84 CHF +1,35 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 136,33 Mrd. EUR

KGV 17,32
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

Goldman Sachs Group Inc.

SAFRAN Buy

11:01 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
319,10 EUR 0,30 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 340 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Franzosen für 2025 an. Er liegt mit seinen bis 2028 erhöhten Prognosen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow leicht über dem Konsens./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
319,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
319,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
366,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:01 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
17.02.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur SAFRAN-Aktie im Februar 2026
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
TraderFox Stocks in Action: Siemens Energy, Bayer, Dürr, Jenoptik, Safran
TraderFox Stocks in Action: Safran, AB Inbev, Siemens Energy, Hensoldt und Kone.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen