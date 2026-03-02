SAFRAN Aktie
Marktkap. 136,33 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 340 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Franzosen für 2025 an. Er liegt mit seinen bis 2028 erhöhten Prognosen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow leicht über dem Konsens./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
319,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
319,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
366,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|11:01
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
