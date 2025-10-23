DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,20 +0,0%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
108,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
93,46 GBP +6,26 GBP +7,18 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,61 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

08:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
108,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf den Zwischenbericht des Börsenbetreibers zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
134,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
93,46 £		 Abst. Kursziel*:
43,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
93,46 £		 Abst. Kursziel aktuell:
43,38%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
23.10.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Dow Jones Margenwachstum LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil
finanzen.net Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt nachmittags zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der FTSE 100 mittags
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
Dow Jones KORREKTUR: LSEG hebt Margenprognose an und verkauft Anteil (NICHT beteiligt sich) an Post Trade Solutions
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen