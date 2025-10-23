London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 51,61 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf den Zwischenbericht des Börsenbetreibers zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
134,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
93,46 £
|Abst. Kursziel*:
43,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
93,46 £
|Abst. Kursziel aktuell:
43,38%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
