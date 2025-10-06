DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,82 +3,2%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Angesichts der bekräftigten Jahresziele betrachte er die anstehende Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal nicht als starken Kurstreiber, sondern vielmehr den für Februar terminierten Kapitalmarkttag, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktie der spanischen Großbank bleibt er positiv gestimmt und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

10.10.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Santander Buy UBS AG
25.09.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

