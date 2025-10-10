UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Die aktuellen politischen Unsicherheiten in Frankreich bestimmten das kurzfristige Bild für französische Banken, doch werden die Probleme wohl auf die eine oder anderen Weise gelöst werden, schrieb Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erzielten BNP Paribas und Societe Generale nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne im Heimatmarkt. In Summe ergäben sich damit für Investoren gute Chancen./mis/mne

