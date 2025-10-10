BNP Paribas Aktie
Marktkap. 83,34 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Die aktuellen politischen Unsicherheiten in Frankreich bestimmten das kurzfristige Bild für französische Banken, doch werden die Probleme wohl auf die eine oder anderen Weise gelöst werden, schrieb Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erzielten BNP Paribas und Societe Generale nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne im Heimatmarkt. In Summe ergäben sich damit für Investoren gute Chancen./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
77,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
75,46 €
|Abst. Kursziel*:
2,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
75,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,61%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
