BNP Paribas Aktie

Marktkap. 83,34 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
WKN 887771

ISIN wurde kopiert
ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
Symbol BNPQF

BNP Paribas Neutral

12:11 Uhr
BNP Paribas Neutral
BNP Paribas S.A.
75,43 EUR 0,79 EUR 1,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Die aktuellen politischen Unsicherheiten in Frankreich bestimmten das kurzfristige Bild für französische Banken, doch werden die Probleme wohl auf die eine oder anderen Weise gelöst werden, schrieb Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erzielten BNP Paribas und Societe Generale nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne im Heimatmarkt. In Summe ergäben sich damit für Investoren gute Chancen./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,46 €		 Abst. Kursziel*:
2,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,61%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

12:11 BNP Paribas Neutral UBS AG
09.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
19.09.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
16.09.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

