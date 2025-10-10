DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,82 +3,2%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
Novartis Aktie

112,80 EUR -1,45 EUR -1,27 %
STU
104,88 CHF -0,08 CHF -0,08 %
SWX
Marktkap. 214,02 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Einbußen durch die Generika-Konkurrenz für Entresto in den USA seien jüngst etwas geringer gewesen als erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte der Trend andauern, könnte Luft nach oben für seine Umsatzschätzungen entstehen./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,86 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,88 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,42%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:01 Novartis Neutral UBS AG
10.10.25 Novartis Neutral UBS AG
06.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Novartis Neutral UBS AG
23.09.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Novartis-Performance SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag leichter
finanzen.net Erste Schätzungen: Novartis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Freitagnachmittag billiger
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI legt am Freitagnachmittag zu
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag nahe Nulllinie
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt zum Start des Freitagshandels
PR Newswire CIBC to transfer 11 European Canadian Depositary Receipt listings to TSX
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Novartis, Philip Morris International, ImmuCell and ClearOne
Zacks Top Stock Reports for SAP, Novartis & Philip Morris
Zacks Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Value Stock
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love Novartis (NVS)
Zacks Why Novartis (NVS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Novartis AG (NVS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
PR Newswire Novartis receives FDA approval for Rhapsido® (remibrutinib), the only oral, targeted BTKi treatment for chronic spontaneous urticaria (CSU)
