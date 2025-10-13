DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,99 +4,3%Nas22.660 +2,1%Bitcoin99.035 -0,3%Euro1,1571 -0,4%Öl63,37 +2,1%Gold4.108 +2,2%
Aktien Schweiz kaum verändert - Schwergewichte bremsen SMI

13.10.25 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,72 CHF 0,42 CHF 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
38,44 CHF 0,46 CHF 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
66,38 CHF 0,68 CHF 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
75,30 CHF -0,31 CHF -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
104,50 CHF -0,46 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
152,70 CHF 0,75 CHF 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
290,10 CHF -0,10 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
172,90 CHF 1,75 CHF 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
157,85 CHF 2,30 CHF 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tecan (N)
143,30 CHF -5,40 CHF -3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Die Erholungsbewegung, mit der die US-Börsen in die neue Woche starteten, ließ den SMI zwischenzeitliche Verluste immerhin wettmachen. Die Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag wirkten noch etwas nach, auch wenn dieser am Wochenende wieder etwas versöhnlichere Töne angeschlagen hatte. Der SMI schloss drei Punkte höher bei 12.485 Zählern. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,67 (zuvor: 19,23) Millionen Aktien.

Gebremst wurde der Leitindex von den Schwergewichten Nestle (-0,4%), Novartis (-0,4%) und Roche (-0,03%). Novartis waren von Intron Health auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft worden. Roche profitierten kaum davon, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Test des Pharmakonzerns zur Diagnose von Alzheimer zugelassen hatte.

Gesucht waren dagegen Infrastrukturwerte wie ABB (+0,7%), Amrize (+1,2%), Holcim (+1%) und Sika (+1%).

Überzeugende Konjunkturdaten aus China verhalfen Richemont zu einem Plus von 0,5 Prozent. Swatch rückten um 1,5 Prozent vor.

Ein vorsichtiger Ausblick drückte in der zweiten Reihe die Aktie des Laborausrüsters Tecan um 3,6 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

