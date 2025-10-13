Aktien Schweiz kaum verändert - Schwergewichte bremsen SMI
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Die Erholungsbewegung, mit der die US-Börsen in die neue Woche starteten, ließ den SMI zwischenzeitliche Verluste immerhin wettmachen. Die Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag wirkten noch etwas nach, auch wenn dieser am Wochenende wieder etwas versöhnlichere Töne angeschlagen hatte. Der SMI schloss drei Punkte höher bei 12.485 Zählern. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,67 (zuvor: 19,23) Millionen Aktien.
Gebremst wurde der Leitindex von den Schwergewichten Nestle (-0,4%), Novartis (-0,4%) und Roche (-0,03%). Novartis waren von Intron Health auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft worden. Roche profitierten kaum davon, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Test des Pharmakonzerns zur Diagnose von Alzheimer zugelassen hatte.
Gesucht waren dagegen Infrastrukturwerte wie ABB (+0,7%), Amrize (+1,2%), Holcim (+1%) und Sika (+1%).
Überzeugende Konjunkturdaten aus China verhalfen Richemont zu einem Plus von 0,5 Prozent. Swatch rückten um 1,5 Prozent vor.
Ein vorsichtiger Ausblick drückte in der zweiten Reihe die Aktie des Laborausrüsters Tecan um 3,6 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen