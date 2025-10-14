Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Mittag Vortagesniveau

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 104,58 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 104,58 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,68 CHF an. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,68 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,78 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 352.116 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Abschläge von 22,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

