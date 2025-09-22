Novartis Aktie
Marktkap. 198,38 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit Ablauf des Patentschutzes für das Herzmedikament Entresto im Juli sei es mit dem Markteintritt etlicher Nachahmerprodukte zur erwarteten, deutlichen Absatzerosion gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
98,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
97,95 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,02%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|08:01
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG