Novartis Aktie

104,40 EUR -0,75 EUR -0,71 %
STU
97,95 CHF +0,33 CHF +0,34 %
BRX
Marktkap. 198,38 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
Novartis Neutral

08:01 Uhr
Novartis Neutral
Novartis AG
104,40 EUR -0,75 EUR -0,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit Ablauf des Patentschutzes für das Herzmedikament Entresto im Juli sei es mit dem Markteintritt etlicher Nachahmerprodukte zur erwarteten, deutlichen Absatzerosion gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
98,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
97,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,02%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

08:01 Novartis Neutral UBS AG
17.09.25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Novartis Neutral UBS AG
12.09.25 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.09.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

