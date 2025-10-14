DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.538 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Kursentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis

14.10.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 104,26 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,04 CHF -0,46 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 104,26 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 103,68 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 688.218 Novartis-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,51 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,25 CHF angegeben.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Novartis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen