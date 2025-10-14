Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 104,26 CHF.
Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 104,26 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 103,68 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 688.218 Novartis-Aktien.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,51 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,25 CHF angegeben.
Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2025 aus.
