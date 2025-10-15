DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.305 +0,6%Top 10 Crypto14,96 -2,9%Nas22.672 +0,7%Bitcoin95.297 -2,3%Euro1,1636 +0,2%Öl61,87 -0,7%Gold4.192 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX schließt nach Richtungssuche schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Hegseth: Ukraine-Krieg könnte für Kreml richtig teuer werden

15.10.25 18:30 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs erhöht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Druck auf den Kreml. Falls es nicht bald Frieden gebe, würden die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten die notwendigen Schritte unternehmen, um den Krieg für Russland richtig teuer zu machen, sagte der Minister, den die US-Regierung mittlerweile als "Kriegsminister" bezeichnet, beim Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Die Kosten für die andauernden Aggressionen Moskaus gegen Kiew müssten erhöht werden.

Wer­bung

Hegseth hatte zuvor gesagt, dass er künftig mit mehr "Feuerkraft" von der Nato rechne. Frieden könne erreicht werden, indem man "stark" sei, sagte er und verwies darauf, dass europäische Länder mittlerweile US-Waffen zur Verteidigung im Ukraine-Krieg kauften. Hegseth erwarte, dass künftig noch mehr Länder Waffenkäufe erwägten./ngu/DP/jha