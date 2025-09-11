Novartis verkauft Blockbuster Cosentyx künftig direkt an US-Kunden
Von Aimee Look
DOW JONES--Novartis senkt Preise in den USA. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, führt er eine Direktvertriebsplattform ein für den Verkauf einer günstigeren Version seines Entzündungshemmers Cosentyx. US-Präsident Donald Trump hatte Pharmakonzernen im Juli bis zum 29. September Zeit gegeben, die Preise zu senken, bevor die Regierung selbst Preissenkungen durchsetzen würde.
Über die Novartis-Plattform sollen Patienten, die bar bezahlen und ein Rezept haben, das Medikament mit einem Rabatt von 55 Prozent erhalten. Die Plattform soll am 1. November an den Start gehen.
September 29, 2025 11:58 ET (15:58 GMT)
