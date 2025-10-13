TotalEnergies Aktie
Marktkap. 106,1 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,58 €
|Abst. Kursziel*:
8,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
