Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fällt an Nulllinie -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TotalEnergies Aktie

52,17 EUR +1,73 EUR +3,43 %
STU
51,58 EUR +1,56 EUR +3,12 %
LSE
Marktkap. 106,1 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

13:11 Uhr
TotalEnergies
52,17 EUR 1,73 EUR 3,43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,58 €		 Abst. Kursziel*:
8,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:51 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:11 TotalEnergies Buy UBS AG
12:21 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
03.10.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Im Zwiespalt TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Erste Schätzungen: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dow Jones BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fest: Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen soll verkauft werden
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Benzinga TotalEnergies Profit Outlook Brightens On Refining Strength
Benzinga What Does the Market Think About TotalEnergies SE?
Benzinga TotalEnergies, Veolia Partner To Drive Low-Carbon Future
EN, TOTAL TotalEnergies and Veolia Join Forces for the Energy Transition and the Circular Economy
EN, TOTAL Nicola Mavilla is appointed Senior Vice-President Exploration of TotalEnergies
EN, TOTAL Denmark: TotalEnergies Welcomes a Partner and Future Customer in the Bifrost CCS Project
EN, TOTAL Norway: TotalEnergies divests its non-operated interest in West Ekofisk, Albuskjell and Tommeliten Gamma fields
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests 50% of a 270 MW Portfolio in France
