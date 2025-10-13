UBS AG

TotalEnergies Buy

13:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 52,17 EUR 1,73 EUR 3,43%

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

