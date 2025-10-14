DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,86 EUR -0,36 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen vor Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz negativer Auswirkungen der Marken Porsche, Audi und Bentley dürfte der Autobauer insgesamt von einem leichten Volumenaufschwung profitiert haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte prognostizierte ein negatives operatives Ergebnis, das größtenteils auf die neu ausgerichtete Produktplanung von Porsche zurückzuführen sei./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,96 €		 Abst. Kursziel*:
22,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

12:21 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Volkswagen (VW) vz. Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktieneinstufung Investment-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz
dpa-afx Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs
dpa-afx CATL-Aktie steigt: Batteriehersteller erweitert Testkapazitäten
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
