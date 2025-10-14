Rio Tinto Aktie
Marktkap. 94,84 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschritten, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele für 2025 lägen die Briten in den wichtigsten Geschäftsbereichen weitgehend auf Kurs./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
53,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,34 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
