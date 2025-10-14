DAX 24.265 +0,1%ESt50 5.631 +1,4%MSCI World 4.289 +0,3%Top 10 Crypto 15,47 +0,4%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.220 -1,4%Euro 1,1625 +0,1%Öl 62,73 +0,7%Gold 4.183 +1,0%
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
59,01 EUR +0,30 EUR +0,51 %
STU
51,34 GBP +0,52 GBP +1,02 %
LSE
Marktkap. 94,84 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

13:31 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
59,01 EUR 0,30 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschritten, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele für 2025 lägen die Briten in den wichtigsten Geschäftsbereichen weitgehend auf Kurs./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,87 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,34 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

13:31 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:06 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Dow Jones Prognosen bestätigt Rio Tinto-Aktie gibt nach: Stabile Eisenerz-Förderung im dritten Quartal Rio Tinto-Aktie gibt nach: Stabile Eisenerz-Förderung im dritten Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
PR Newswire Entegris Set to Join S&P MidCap 400
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
