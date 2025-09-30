Sixt Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der im SDax notierte Autoverleiher sollte im dritten Quartal weiterhin moderat gewachsen sein, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich weiterhin solide entwickelt haben./mf/ck
Analysen zu Sixt SE St.
