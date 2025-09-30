DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
76,15 EUR -0,10 EUR -0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,23 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

Warburg Research

Sixt SE St Buy

12:46 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
76,15 EUR -0,10 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der im SDax notierte Autoverleiher sollte im dritten Quartal weiterhin moderat gewachsen sein, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich weiterhin solide entwickelt haben./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,30 €		 Abst. Kursziel*:
63,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,15%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

13.10.25 Sixt Kaufen DZ BANK
03.10.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sixt Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

finanzen.net September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Sixt SE St-Aktie angepasst
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX steigt mittags
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX letztendlich im Plus
dpa-afx Sixt-Aktie erholt: Schwung von UBS-Kaufempfehlung
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagnachmittag freundlich
TraderFox Stocks in Action: ASML, Sixt, Sartorius, British American Tobacco und STMicro.
EQS Group EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: SIXT exceeds the four-billion-euro revenue mark for the first time: third record year in a row
EQS Group EQS-PVR: Sixt SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT successfully places EUR 500 million bond at top conditions
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Record summer at SIXT: Q3 revenue at an all-time high of EUR 1.24 billion, EBT of EUR 246 million at previous year&#8217;s level, margin of around 20%
EQS Group EQS-PVR: Sixt SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen