Advanced Blockchain Aktie

3,15 EUR +0,02 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 12,7 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0M93V

ISIN DE000A0M93V6

10:54 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Advanced Blockchain AG
3,15 EUR 0,02 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) aufgrund von Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten in Verbindung mit außerordentlichen Abschreibungen einen Jahresfehlbetrag von -1,78 Mio. Euro (GJ 2023: -0,88 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.
Nach Analystenaussage weise das Unternehmen trotz des Verlusts eine solide Eigenkapitalbasis von 8,88 Mio. Euro (31.12.2023: 9,56 Mio. Euro) aus, was einer Eigenkapitalquote von 68,8 Prozent (31.12.2024: 69,7 Prozent) entspreche. Die Bilanz sei durch den Abbau steuerlicher Altlasten und die Stabilisierung der Liquidität bereinigt. Das eingeschränkte Testat des Wirtschaftsprüfers beziehe sich laut GBC ausschließlich auf Unsicherheiten hinsichtlich von Forderungen gegenüber Incredulous Labs. Die forensische Aufarbeitung habe Fälle von Vermögensveruntreuung bestätigt. Gleichwohl seien die Blockchain- und Kryptomärkte 2024 in einem historischen Aufschwung gewesen. Beispielsweise habe der Bitcoin neue Mehrjahreshöchststände erreicht. Allerdings verdeutliche der Rückgang des PEAQ-Tokens im ersten Halbjahr 2025 die hohe Volatilität und Abhängigkeit von wenigen Schlüsselwerten. Per 30. Juni 2025 sei der Wert der 15 größten Beteiligungen des Unternehmens mit rund 15 Mio. US-Dollar ausgewiesen worden. Das Management reagiere darauf mit einer aktiven Diversifizierungsstrategie und einem Fokus auf liquidere Assets. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 3,79 Euro (zuvor: 4,15 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.10.2025, 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 16.09.2025 um 11:30 Uhr fertiggestellt und 16.09.2025 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht. Aktualisierung mit angepasster Aktienzahl: 15.10.2025 um 10:00 Uhr.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8535bb6506126e7030f239a0638afca3
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Advanced Blockchain AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,79
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
3,13 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

