Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,66 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenkonzerns aus eigener Kraft habe leicht enttäuscht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei die Entwicklung in Amerika und Europa./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pernod Ricard Sector Perform
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
83,22 €
|Abst. Kursziel*:
32,18%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
85,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,12%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
