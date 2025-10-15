DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Pernod Ricard Aktie

85,86 EUR +2,32 EUR +2,78 %
STU
78,58 CHF +1,25 CHF +1,61 %
BRX
Marktkap. 20,66 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

RBC Capital Markets

Pernod Ricard Sector Perform

13:11 Uhr
Pernod Ricard Sector Perform
Pernod Ricard S.A.
85,86 EUR 2,32 EUR 2,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenkonzerns aus eigener Kraft habe leicht enttäuscht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei die Entwicklung in Amerika und Europa./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Sector Perform

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
83,22 €		 Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
85,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,12%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

13:11 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
12:51 Pernod Ricard Neutral UBS AG
12:31 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

Dow Jones Nachfragerückgang Pernod Ricard-Aktie im Plus: Hoffnung auf Besserung nach Umsatzrückgang im Quartal Pernod Ricard-Aktie im Plus: Hoffnung auf Besserung nach Umsatzrückgang im Quartal
finanzen.net Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Start
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 klettert schlussendlich
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 klettert am Mittag
finanzen.net CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich
RTE.ie Weak Chinese and US markets weigh on Pernod Ricard sales
Business Times Europe: Stoxx 600 closes lower; investors assess Pernod Ricard, Nvidia earnings
Korea Times Turkish business expert to lead Pernod Ricard Korea
Korea Times Pernod Ricard uncovers surprising parallels between Scotland and Jeju’s haenyeo culture
Zacks Pernod Ricard (PRNDY) Upgraded to Buy: Here's Why
Financial Times Pernod Ricard to restructure business to cut costs in market slump
RTE.ie Pernod Ricard in restructuring plan as spirits sale drop
Financial Times Pernod Ricard cuts sales outlook on tariff uncertainty
