SAFRAN Aktie
Marktkap. 125,53 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Eine Fachkonferenz zum europäischen Ersatzteilgeschäft in Luftfahrtbereich habe den aktuell herrschenden Optimismus im Markt hervorgehoben, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten seien sehr gut, da die Stilllegung von Flugzeugen bis 2027 voraussichtlich unter dem historischen Durchschnitt bleiben werde. Zudem seien die Ausgaben für ältere Triebwerke weiter robust./la/ck
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
298,80 €
|Abst. Kursziel*:
7,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
301,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
315,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
