SAFRAN Aktie

301,60 EUR +5,10 EUR +1,72 %
STU
298,80 EUR +2,50 EUR +0,84 %
GVIE
Marktkap. 125,53 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

14:01 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
301,60 EUR 5,10 EUR 1,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Eine Fachkonferenz zum europäischen Ersatzteilgeschäft in Luftfahrtbereich habe den aktuell herrschenden Optimismus im Markt hervorgehoben, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten seien sehr gut, da die Stilllegung von Flugzeugen bis 2027 voraussichtlich unter dem historischen Durchschnitt bleiben werde. Zudem seien die Ausgaben für ältere Triebwerke weiter robust./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
298,80 €		 Abst. Kursziel*:
7,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
301,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
315,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

14:01 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen SAFRAN-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Rolls-Royce, Rheinmetall, Stabilus, Safran, Befesa
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 3.20% in One Week: What You Should Know
