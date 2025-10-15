DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX zurückhaltend -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold
Nextracker: Neues Solarparksystem, neuer 750-Mio.-USD-Markt und ein neues Allzeithoch Nextracker: Neues Solarparksystem, neuer 750-Mio.-USD-Markt und ein neues Allzeithoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
63,88 EUR +0,36 EUR +0,57 %
STU
59,90 CHF +0,34 CHF +0,57 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,2 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

13:01 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
63,88 EUR 0,36 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz und bei wichtigen Ertragskennziffern die Markterwartungen etwas übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für Schlussquartal liege im Rahmen der Erwartung. "Langweilig zu sein ist eine gute Sache", resümierte der Experte./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
59,66 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,81%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
59,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,18%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:01 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
09.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Starkes Ergebnis ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung
dpa-afx ROUNDUP: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
Dow Jones ABB steigert Umsatz und Gewinn im 3Q - Neuer CFO ernannt
EQS Group Ergebnis des 3. Quartals 2025
finanzen.net Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Adam Smith Sold Over $18K Worth of ABB Stock
Zacks ABB vs. Rockwell: Which Industrial Automation Stock has Better Prospects?
EQS Group Q2 2025 results
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen