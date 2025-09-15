DAX 23.428 +0,4%ESt50 5.386 +0,3%Top 10 Crypto 16,24 -0,3%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.814 +0,5%Euro 1,1845 -0,2%Öl 68,12 -0,5%Gold 3.664 -0,7%
Top News
Novo Nordisk-Aktie gewinnt: Berenberg stuft hoch - aber senkt Kursziel Novo Nordisk-Aktie gewinnt: Berenberg stuft hoch - aber senkt Kursziel
Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen
Advanced Blockchain Aktie

Marktkap. 10,74 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0M93V

ISIN DE000A0M93V6

09:24 Uhr
Advanced Blockchain Kaufen
Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC Research haben ein Update zur Advanced Blockchain AG (ABAG) veröffentlicht. Darin gehen sie auf die umfassende Transformation ein, die das Unternehmen im Jahr 2024 durchlaufen habe. Nach Austausch des Managements und der Aufarbeitung von Unregelmäßigkeiten bei der Tochtergesellschaft Incredulous Labs sehen die Analysten das Unternehmen nun besser aufgestellt und bestätigen ihr positives Urteil.

GBC erklärte, dass ABAG trotz hoher Sonderaufwendungen im Geschäftsjahr 2024 nun in einer deutlich besseren Ausgangsposition für nachhaltiges Wachstum stehe. Es wurde berichtet, dass unabhängige Prüfungen sowohl frühere Missstände als auch die Tragfähigkeit der aktuellen Strukturen bestätigt hätten. Nach Angaben von GBC sei der Umsatz der Muttergesellschaft auf 0,23 Mio. Euro gestiegen, bleibe jedoch stark von Erträgen aus Incredulous Labs abhängig, während sich der Jahresfehlbetrag 2024 auf minus 1,78 Mio. Euro erhöht habe.

Die Analysten betonten, dass ABAG trotz eines eingeschränkten Testats des Wirtschaftsprüfers wegen Unsicherheiten bei Forderungen gegenüber Incredulous Labs eine solide Eigenkapitalquote von rund 69 Prozent ausweise. Incredulous Labs habe 2024 bei 0,23 Mio. US-Dollar Umsatz einen Jahresüberschuss von 1,25 Mio. US-Dollar erzielt, sei aber von Wertberichtigungen und forensischer Aufarbeitung belastet worden.  Zum 30. Juni 2025 habe der Wert der 15 größten Beteiligungen bei rund 15 Mio. US-Dollar gelegen (nach 56 Mio. US-Dollar Ende 2024). Auf dieser Basis ergebe sich laut GBC nach Abzug der Holding-Kosten und der Einpreisung einer latenten Upside von 30 Prozent ein NAV von 15,36 Mio. Euro beziehungsweise 4,15 Euro je Aktie. Vor diesem Hintergrund bestätigt GBC das Urteil "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.09.2025, 9:22 Uhr)


Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 16.09.2025 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 16.09.2025 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.


Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:  https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3e2693c11030381ff5ddd533a4c0bef4


Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

