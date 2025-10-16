DAX 23.704 -1,4%ESt50 5.651 -1,6%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,83 -4,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.160 -4,2%Euro 1,1634 +0,0%Öl 64,21 +1,7%Gold 4.057 -2,7%
Advanced Blockchain Aktie

Marktkap. 12,03 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0M93V

ISIN DE000A0M93V6

Advanced Blockchain AG
3,02 EUR -0,13 EUR -4,13%
Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG ein neues Strategiepapier vorgestellt und verfolgt damit das Ziel, das opportunistisch und inkubationsgetriebene Geschäftsmodell in ein planbares und kapitalmarktfähiges Plattformmodell zu überführen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei der Kern der strategischen Planung der Aufbau einer klar strukturierten Plattformarchitektur mit fünf voneinander abgegrenzten, jedoch inhaltlich eng verzahnten Säulen. Die Zeitplanung 2026 bis 2028 übersetze die strategische Architektur von ABAG 2.0 in eine Sequenz konkreter, kapitalmarktrelevanter Meilensteine. Dazu gehöre, die Bilanz und Organisation zu stabilisieren, die Treasury Position auszubauen, den Anteil liquider Assets zu erhöhen und die Beratungseinheit operativ an den Start zu bringen. In der Bewertung dieser Strategie falle laut GBC zunächst positiv auf, dass sie die Schwächen der Vergangenheit sehr direkt adressiere. Demnach halte das Analystenteam die Strategie konzeptionell für stimmig, auch weil sie die zyklische Natur von Krypto annehme, diese aber operational abfedern wolle. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,79 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.11.2025, 14:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 14.11.2025 um 11:00 Uhr fertiggestellt und 14.11.2025 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f5246414484b9e47b0e7722fd76a632f
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Advanced Blockchain Kaufen

Unternehmen:
Advanced Blockchain AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,79
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
3,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Advanced Blockchain AG

14:59 Advanced Blockchain Kaufen GBC
15.10.25 Advanced Blockchain Kaufen GBC
17.09.25 Advanced Blockchain Kaufen GBC
22.04.25 Advanced Blockchain Kaufen GBC
20.11.24 Advanced Blockchain Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu Advanced Blockchain AG

StockXperts Advanced Blockchain: Neue Positionierung Advanced Blockchain: Neue Positionierung
Aktien-Global Advanced Blockchain: Neue Positionierung
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieprogramm „ABAG 2.0“
StockXperts Advanced Blockchain: Positioniert für nachhaltiges Wachstum
Aktien-Global Advanced Blockchain: Positioniert für nachhaltiges Wachstum
Aktien-Global Advanced Blockchain AG: Neuausrichtung vollzogen
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG schließt Untersuchungen ab und veröffentlicht Jahresabschluss der Incredulous Labs Ltd.
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG verlängert Vorstandsvertrag von Hatem Elsayed bis Ende 2027 und kündigt Investoren-Call an
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG presents its 'ABAG 2.0' strategy program
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG: 2024 Annual Financial Statements Published – Annual General Meeting 2025 to Be Held on October 20
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG completes investigations and publishes annual financial statements of Incredulous Labs Ltd.
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG extends Executive Board contract of Hatem Elsayed until the end of 2027 and announces Investor Call
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG: Valuation of Top 15 Portfolio Holdings as of 30 June 2025
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG postpones publication of annual financial statements and date of Annual General Meeting
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG starts establishing strategic BTC and ETH Reserve
EQS Group EQS-News: Advanced Blockchain AG plans to hold the Annual General Meeting in physical format in Frankfurt in August 2025
