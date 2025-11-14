DAX23.677 -1,5%Est505.646 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -4,8%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.210 -4,1%Euro1,1632 -0,1%Öl64,10 +1,6%Gold4.054 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: Dow tiefer erwartet -- DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Advanced Blockchain: Neue Positionierung

14.11.25 15:00 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Advanced Blockchain: Neue Positionierung | finanzen.net

Die Advanced Blockchain AG positioniert sich neu. Für GBC bleibt die Aktie ein Kauf.

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG ein neues Strategiepapier vorgestellt und verfolgt damit das Ziel, das opportunistisch und inkubationsgetriebene Geschäftsmodell in ein planbares und kapitalmarktfähiges Plattformmodell zu überführen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei der Kern der strategischen Planung der Aufbau einer klar strukturierten Plattformarchitektur mit fünf voneinander abgegrenzten, jedoch inhaltlich eng verzahnten Säulen. Die Zeitplanung 2026 bis 2028 übersetze die strategische Architektur von ABAG 2.0 in eine Sequenz konkreter, kapitalmarktrelevanter Meilensteine. Dazu gehöre, die Bilanz und Organisation zu stabilisieren, die Treasury Position auszubauen, den Anteil liquider Assets zu erhöhen und die Beratungseinheit operativ an den Start zu bringen. In der Bewertung dieser Strategie falle laut GBC zunächst positiv auf, dass sie die Schwächen der Vergangenheit sehr direkt adressiere. Demnach halte das Analystenteam die Strategie konzeptionell für stimmig, auch weil sie die zyklische Natur von Krypto annehme, diese aber operational abfedern wolle. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,79 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.11.2025, 14:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 14.11.2025 um 11:00 Uhr fertiggestellt und 14.11.2025 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f5246414484b9e47b0e7722fd76a632f
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps