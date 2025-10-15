DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt.
Nordea Bank Abp Registered Aktie

Marktkap. 48,2 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,61 EUR 0,48 EUR 3,40%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

