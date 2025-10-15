Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 48,2 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Johan Ekblom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:51
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
