Zalando Aktie
Marktkap. 6,98 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte im Vergleicht zum Vorjahr einen Rückgang beim operativen Gewinn (Ebit) bringen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal werde sich das Geschäft dann wohl wieder beleben./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,45 €
|Abst. Kursziel*:
96,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
96,67%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
