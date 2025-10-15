DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt.
Zalando Aktie

Zalando Aktien-Sparplan
26,44 EUR -0,22 EUR -0,83 %
STU
Marktkap. 6,98 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Warburg Research

Zalando Buy

12:46 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
26,44 EUR -0,22 EUR -0,83%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte im Vergleicht zum Vorjahr einen Rückgang beim operativen Gewinn (Ebit) bringen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal werde sich das Geschäft dann wohl wieder beleben./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,45 €		 Abst. Kursziel*:
96,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,67%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

12:46 Zalando Buy Warburg Research
14.10.25 Zalando Buy UBS AG
14.10.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Zalando Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im DAX
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagmittag tiefer
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Vormittag Verluste
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
