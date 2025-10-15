Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,66 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalsumsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns sei schwächer als befürchtet ausgefallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
83,22 €
|Abst. Kursziel*:
4,54%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
85,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,33%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
