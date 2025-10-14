RBC Capital Markets

Boeing Outperform

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Er betrachte die Auslieferungsrate von Boeing weiterhin als ermutigend, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com