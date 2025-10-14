DAX 24.250 +0,1%ESt50 5.628 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,47 +0,4%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.220 -1,4%Euro 1,1626 +0,1%Öl 62,73 +0,7%Gold 4.182 +1,0%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe auf vergleichbarer Basis solide abgeschnitten, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leicht positiv überrascht hätten die Preisgestaltung und das Geschäft mit Luxusparfümerieprodukten./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.300,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3.427,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3.418,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,45%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.898,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

13:26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
12:11 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:11 Givaudan Neutral UBS AG
10:56 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Auf Kurs Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
dpa-afx ROUNDUP: Givaudan bleibt dank Luxusparfüms auf Wachstumskurs
finanzen.net Börse Zürich: Das macht der SMI nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net SMI aktuell: SMI am Nachmittag leichter
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Zacks Givaudan (GVDNY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
