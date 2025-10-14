Givaudan Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe auf vergleichbarer Basis solide abgeschnitten, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leicht positiv überrascht hätten die Preisgestaltung und das Geschäft mit Luxusparfümerieprodukten./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
