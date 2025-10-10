DAX 24.409 +0,7%ESt50 5.575 +0,8%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1608 -0,1%Öl 63,66 +2,5%Gold 4.074 +1,4%
Air Liquide Aktie

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

08:41 Uhr
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
198,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
170,94 €		 Abst. Kursziel*:
15,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
170,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

