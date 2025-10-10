Air Liquide Aktie
Marktkap. 97,81 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
198,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
170,94 €
|Abst. Kursziel*:
15,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
170,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
