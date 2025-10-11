DAX 24.422 +0,7%ESt50 5.582 +0,9%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,91 +3,8%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,77 +2,7%Gold 4.071 +1,3%
Ferrari Aktie

344,50 EUR +3,90 EUR +1,15 %
STU
392,99 USD -2,50 USD -0,63 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 61,34 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:26 Uhr
Ferrari Outperform
Ferrari N.V.
344,50 EUR 3,90 EUR 1,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
352,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
344,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,53%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
466,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Ferrari Buy UBS AG
09.10.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen