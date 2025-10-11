Ferrari Aktie
Marktkap. 61,34 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
352,00 €
|Abst. Kursziel*:
30,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
344,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,53%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
466,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
