DAX 24.422 +0,7%ESt50 5.582 +0,9%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,77 +2,7%Gold 4.071 +1,3%
BASF BASF11
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
BASF Aktie

42,90 EUR +0,68 EUR +1,61 %
STU
Marktkap. 37,72 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

08:31 Uhr
BASF Outperform
BASF
42,90 EUR 0,68 EUR 1,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. Die Erwartungen der Investoren seien aber auch schon niedrig. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
17,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,88%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09:16 BASF Buy Deutsche Bank AG
08:31 BASF Outperform Bernstein Research
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Rating im Fokus Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für BASF-Aktie Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für BASF-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden
dpa-afx BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle
dpa-afx ROUNDUP: BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle
Dow Jones BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle
finanzen.net Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagmittag an Boden
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks BASF to Showcase VALERAS & New Additive Solutions at K 2025
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
