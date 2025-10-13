DAX24.326 +0,4%Est505.562 +0,6%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,71 +2,6%Gold4.077 +1,5%
So entwickelt sich Infineon

Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Mittag vor

13.10.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 32,88 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 32,88 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 33,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.343.740 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 19,92 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 41,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Infineon-Aktie

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

