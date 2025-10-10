Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 32,96 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 32,96 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 32,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 746.381 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Gewinne von 19,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 42,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,91 EUR.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht