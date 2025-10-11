DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin97.096 -0,3%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Atrium Ljungberg Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

11.10.25 06:35 Uhr
Atrium Ljungberg Registered B hat am 10.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,080 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Atrium Ljungberg Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 849,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 837,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

