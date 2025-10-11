DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin97.096 -0,3%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Sweet Earth: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

11.10.25 06:35 Uhr
Sweet Earth ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sweet Earth die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,160 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

