Volkswagen-AR bestellt Blume bis Ende 2030 zum Vorsitzenden des Vorstands

17.10.25 18:27 Uhr
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,73 EUR
Porsche Automobil Holding SE
34,25 EUR
Volkswagen (VW) St.
92,35 EUR
DOW JONES--Oliver Blume soll den Volkswagen Konzern auch in den kommenden Jahren führen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat am Freitag beschlossen, Blume ab dem 1. Januar 2026 mit einem neuen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren auszustatten. Damit wird Blume den Vorstandsvorsitz der Volkswagen AG bis Ende 2030 übernehmen. Blume fungiert seit dem 1. September 2022 als Vorstandsvorsitzender. Die Doppelrolle Volkswagen-Konzern und Porsche AG soll zum 1. Januar 2026 aufgelöst werden.

"Oliver Blume hat in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er den Volkswagen-Konzern in einem herausfordernden Umfeld operativ und strategisch weiterentwickeln kann", der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 12:27 ET (16:27 GMT)

