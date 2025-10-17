Volkswagen-AR bestellt Blume bis Ende 2030 zum Vorsitzenden des Vorstands

DOW JONES--Oliver Blume soll den Volkswagen Konzern auch in den kommenden Jahren führen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat am Freitag beschlossen, Blume ab dem 1. Januar 2026 mit einem neuen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren auszustatten. Damit wird Blume den Vorstandsvorsitz der Volkswagen AG bis Ende 2030 übernehmen. Blume fungiert seit dem 1. September 2022 als Vorstandsvorsitzender. Die Doppelrolle Volkswagen-Konzern und Porsche AG soll zum 1. Januar 2026 aufgelöst werden.

"Oliver Blume hat in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er den Volkswagen-Konzern in einem herausfordernden Umfeld operativ und strategisch weiterentwickeln kann", der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch.

