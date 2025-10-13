Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,59 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das öffentliche Update des Autobauers vor den anstehenden Zahlen für das dritte Quartal sorge für Zuversicht, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,00 €
|Abst. Kursziel*:
40,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,07%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
