Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das öffentliche Update des Autobauers vor den anstehenden Zahlen für das dritte Quartal sorge für Zuversicht, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

