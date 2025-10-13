DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,30 -4,1%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.838 -2,8%Euro 1,1569 +0,0%Öl 62,85 -0,9%Gold 4.107 -0,1%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

89,88 EUR -0,04 EUR -0,04 %
STU
Marktkap. 45,59 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

08:46 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,88 EUR -0,04 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das öffentliche Update des Autobauers vor den anstehenden Zahlen für das dritte Quartal sorge für Zuversicht, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,07%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

08:46 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Volkswagen (VW) vz. Halten DZ BANK
24.09.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

dpa-afx Rückenwind VW-Aktie freundlich: Kretschmer sieht Prämie als Stütze für das E-Auto-Werk Zwickau VW-Aktie freundlich: Kretschmer sieht Prämie als Stütze für das E-Auto-Werk Zwickau
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Montagmittag Boden gut
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain
dpa-afx Chinesischer Automarkt wächst im September
finanzen.net Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
dpa-afx VW-Aktie trotzdem tiefer: Volkswagen steigert Verkäufe - E-Autos ziehen stark an
TraderFox VW: Wolfsburger fahren unter Strom – Europas E-Boom beflügelt den Konzern!
Dow Jones TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
