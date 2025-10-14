Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 90,24 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 90,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 383.243 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 20,98 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,78 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,19 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie freundlich: Kretschmer sieht Prämie als Stütze für das E-Auto-Werk Zwickau

Chinesischer Automarkt wächst im September

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert